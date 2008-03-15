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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۱۲

نتایج شمارش آراء/

نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس هشتم در 9 شهر دیگر

نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس هشتم در 9 شهر دیگر

ستاد انتخابات کشور نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در برخی شهرهای دیگر کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات ، نتایج قطعی شمارش آرا در برخی شهرهای دیگر کشور که تاکنون از سوی ستاد انتخابات اعلام شده، به این شرح است:

حوزه انتخابیه تنکابن و رامسر: ابوالفضل نیکنام

حوزه انتخابیه مهاباد: جلال محمود زاده

حوزه انتخابیه آمل: عزت اله یوسفیان ملا

حوزه انتخابیه اردستان: سید مصطفی طباطبایی نژاد

حوزه انتخابیه قروه: سید عماد حسینی

حوزه انتخابیه خمین: محمد حسین مقیمی

حوزه انتخابیه درگز: محمد علی دلاور

حوزه انتخابیه محلات و دلیجان: علیرضا سلیمی

حوزه انتخابیه شهرضا و سمیرم سفلی: عوض حیدر پور شهرضایی

ادامه دارد....

کد مطلب 654765

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