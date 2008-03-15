نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس هشتم در 9 شهر دیگر

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات ، نتایج قطعی شمارش آرا در برخی شهرهای دیگر کشور که تاکنون از سوی ستاد انتخابات اعلام شده، به این شرح است:
حوزه انتخابیه تنکابن و رامسر: ابوالفضل نیکنام
حوزه انتخابیه مهاباد: جلال محمود زاده
حوزه انتخابیه آمل: عزت اله یوسفیان ملا
حوزه انتخابیه اردستان: سید مصطفی طباطبایی نژاد
حوزه انتخابیه قروه: سید عماد حسینی
حوزه انتخابیه خمین: محمد حسین مقیمی
حوزه انتخابیه درگز: محمد علی دلاور
حوزه انتخابیه محلات و دلیجان: علیرضا سلیمی
حوزه انتخابیه شهرضا و سمیرم سفلی: عوض حیدر پور شهرضایی
ادامه دارد....
نظر شما