کاظم جلالی نماینده مردم شهرستان شاهرود شد

فرماندار شهرستان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: کاظم جلالی با اخذ ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۷۵۴‬رای از این حوزه انتخابیه به هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت .

مجتبی رحیمی با بیان اینکه ۱۰۲ ‬ هزار و ‪ ۱۶۱‬رای در شعب حوزه انتخابیه شهرستان شاهرود اخذ شد، گفت: علی اکبر رجبی ‪ با 30 هزار ۴۷۳ ‬ رای و حجت ‌الاسلام محمد حسینی با 18 هزار و ‪ ۸۳۵‬ رای بیشترین آرا را بعد از جلالی به خود اختصاص دادند.

به گفته وی، سید محمد حسینی، حجت‌الاسلام عباسعلی غریبی، عبدالحسین رجبی و رضا بسطامی دیگر داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم بودند که آرا مردم را به خود اختصاص دادند.

رحیمی تعداد شعب اخذ رای در حوزه انتخابیه شاهرود را 253 شعبه عنوان کرد که186 شعبه آن ثابت و 67 شعبه سیار بود که 157 شعبه شهری و96شعبه روستایی بوده است.

دکتر کاظم جلالی در دوره های ششم و هفتم نیز به عنوان نماینده مردم شهرستان شاهرود در مجلس حضور داشت.