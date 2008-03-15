سالی که گذشت سال خوبی برای کتاب نبود

محمد بقایی (ماکان) در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: امسال در حوزه های نثر و نظم - بویژه ادبیات داستانی - اثر قابل توجهی منتشر نشد.

این مترجم و نویسنده ادامه داد: من معتقدم که علاوه بر لزوم اهتمام نویسندگان و پدیدآورندگان به خلق آثار فاخر، سخت گیری ها هم باید از مقابل کار نویسندگان و مترجمان برداشته شود تا شاهد شکوفایی بیشتری در این حوزه باشیم. می توان با این کار مسیر را برای پیشرفت ادبیات هموار کرد.

بقایی با اشاره به اینکه در سال 86 عمده مطالعاتش به زبان انگلیسی بوده است تصریح کرد: از میان این کتابها اثری درباره "هگل" نوشته مک آرتور - نویسنده آمریکایی - کتاب قابل تاملی بود که به تاثیر "هگل" بر اندیشمندان بعد از خود و روزگار ما پرداخته بود.

این مترجم ادامه داد: از میان آثار ایرانی نیز سه کتاب از محمد رضا شفیعی کدکنی با نامهای "در اقلیم روشنایی"، "تازیانه های سلوک" و "موسیقی شعر" و همچنین "ارمغان مور" نوشته شاهرخ مسکوب را مطالعه کردم.

محمد بقایی (ماکان) درباره برنامه های سال آتی خود گفت: قرار است طی سفری به تاجیکستان درباره بررسی شعر ایران یا تطور شعر ایران از رودکی تا نیما سخنرانی کنم. اواسط اردیبهشت هم به دعوت دانشگاه پنجاب و به مناسبت سالمرگ اقبال لاهوری به سخنرانی خواهم پرداخت.