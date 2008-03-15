غرب باید رفتارش را نسبت به ایران عوض کند

دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران در گفتگو با روزنامه تایمز لندن افزود: این اشتباه بزرگ غرب است که فکر می کنید ایران در صدد تقابل با دنیاست. این دیدگاه و تبلیغات غلط باید اصلاح شود.

به نوشته خبرنگار تایمز، قالیباف 46 ساله، مرتبا غرب را به اینکه نتوانسته ایران را خوب درک کند و حاکمیتش را محترم بشمرد، انتقاد و تایید کرد که هزینه تنش ها میان غرب و ایران متقابل است.

به نوشته روزنامه ی تایمز لندن قالیباف از ظهور «جنبش سوم» سیاسی در کشورش خبر داده که که جریانی فراگیر بین اصول گرایی و اصلاح طلبی ، خارج از جناح بندی سیاسی موجود و برگرفته از دیدگاههای رهبر انقلاب ایران است.

قالیباف که تایمز او را «نوگرا» نامیده ، با تاکید بر اینکه همه کشورهای جهان و از جمله ایران باید «زندگی تحت قوانین بین المللی» را درک و رعایت کنند، در خصوص تجربه حضور خود در داووس افزود: فکر می کنم که نسل جدیدی از سیاستمداران در غرب در حال ظهور اند.

خبرنگار تایمز می نویسد: از وی درباره سخنان آقای احمدی نژاد مبنی بر «پاک کردن اسرائیل از روی نقشه» سئوال می کنم و قالیباف جواب می دهد: دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد ولی سیاست جمهوری اسلامی ایران از مدتها پیش توسط رهبرانقلاب آیت الله خامنه ای اعلام شده و آن پیشنهاد برگزاری رفراندوم آزاد و واقعی بین ساکنان و مردم سرزمین های فلسطینی است.



خبرنگار تایمز با تلاش برای رو در رو نشان دادن دیدگاههای قالیباف و احمدی نژاد می نویسد: هم چنین آقای قالیباف خود را طرفدار بازار آزاد می داند، در حالیکه عملکرد دولت آقای احمدی نژاد اینگونه نشان نمی دهد. هم چنین وی مخالف خرج از محل درآمد نفت است و آن را موجب تورم غیرقابل کنترل می داند.

تایمز در انتها قالیباف را «مردی بلند پرواز و کارآمد» خوانده است.