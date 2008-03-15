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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۱۱

واعظ زاده به مهر خبر داد: گزارش اختصاص بودجه به پژوهش توسط دستگاهها اوایل سال87 ارائه می‌شود

واعظ زاده به مهر خبر داد: گزارش اختصاص بودجه به پژوهش توسط دستگاهها اوایل سال87 ارائه می‌شود

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در خصوص گزارش بند واو تبصره 9 قانون بودجه کشور گفت: پیگیری های لازم در خصوص این موضوع انجام گرفته است اما گزارش عملکرد در زمان ارائه عملکرد بودجه که در ماههای خرداد و تیر ماه سال آینده خواهد بود، ارائه می شود.

دکتر صادق واعظ زاده در پاسخ به مهر در این خصوص افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری های لازم در این خصوص را به انجام رسانده اما هنوز گزارش کامل در این زمینه تهیه نشده است که عملکرد به طور دقیق چه میزان بوده است.

واعظ زاده یادآور شد: تذکرات لازم در زمینه بند واو تبصره 9 تا جائی که لازم بود، داده شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: اینکه به طور دقیق چه میزان دستگاهها در زمینه این بند هزینه کرده اند در زمان ارائه عملکرد بودجه مشخص خواهد شد و به طور دقیق قابل ارائه است.

بند واو تبصره 9 اختصاص حداقل یک درصد درآمد عملیاتی دستگاههای اجرایی در امر پژوهش است.
کد مطلب 654772

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