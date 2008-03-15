دکتر صادق واعظ زاده در پاسخ به مهر در این خصوص افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری های لازم در این خصوص را به انجام رسانده اما هنوز گزارش کامل در این زمینه تهیه نشده است که عملکرد به طور دقیق چه میزان بوده است.

واعظ زاده یادآور شد: تذکرات لازم در زمینه بند واو تبصره 9 تا جائی که لازم بود، داده شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: اینکه به طور دقیق چه میزان دستگاهها در زمینه این بند هزینه کرده اند در زمان ارائه عملکرد بودجه مشخص خواهد شد و به طور دقیق قابل ارائه است.

بند واو تبصره 9 اختصاص حداقل یک درصد درآمد عملیاتی دستگاههای اجرایی در امر پژوهش است.