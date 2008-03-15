رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا: کاغذهای وارداتی با هدف کاهش قیمتها توزیع می شود

داوود رحیمی‌زاده رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار کاغذ در روزهای پایانی سال گفت: در ماه گذشته بازار کاغذ به دلیل نزدیک شدن به پایان سال 86 و همزمانی آن با انتخابات مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت مواجه بود که خوشبختانه با تلاش وزارت بازرگانی و همچنین اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، کاغذ در حجم زیادی برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان عرضه شد که این مسئله کاهش قیمت را به دنبال داشت. هم‌اکنون این محصول با قیمت متعادلی در بازار به فروش می‌رسد.

رحیمی‌زاده از توزیع کاغذ در بازار ظهیرالاسلام خبر داد و گفت: همکاری بسیار خوبی بین اتحادیه و وزارت بازرگانی وجود دارد و ان شاءالله با سیاست‌هایی که برای ساماندهی بازار کاغذ و متعادل نگاه‌ داشتن قیمت آن وجود دارد بتوانیم روند کاهش قیمت را همچنان ادامه دهیم. در همین راستا از هفته آینده کاغذ تحریر در حجم بالایی مجددا توسط اتحادیه در بازار توزیع می‌شود. این کاغذها توسط وزارت بازرگانی وارد کشور شده است.

وی در پیش‌بینی وضعیت بازار کاغذ در سال 87 گفت: امیدوارم با سیاست‌هایی که پیگیری می‌شود سال آینده شرایط کاغذ مطلوب باشد. شرایط نشان داد که بازار کاغذ بعد از قطع یارانه‌ها وضعیت مطلوب‌تری دارد و نوسانات شدید قیمت که در سال‌های گذشته رخ می‌داد دیده نمی‌شود.

در یک ماه گذشته به دلیل فرا رسیدن روزهای پایانی سال و همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی، درخواست برای خرید کاغذ به صورت کم ‌سابقه‌ای افزایش یافته بود که این مسئله افزایش شدید قیمت کاغذ را نیز به دنبال داشت اما با ورود و توزیع کاغذ در حجم بالا، قیمت کاغذ در روزهای اخیر به حد قابل قبولی رسیده و بندی 26 تا 27 هزار تومان در بازار ظهیرالاسلام به فروش می‌رسد.