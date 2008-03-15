اجرای برنامه سیستم مراقبت فعال در مراکز تکثیر میگو از سال 87

محمد عزیززاده در گفتگو با مهرگفت: در حال حاضر سیستم مراقبت فعال در گونه میگوی پرورشی وانامی در حال اجرا است که این سیستم از سال آینده در کلیه مراکز تکثیرمیگو در سطح کشوراجرایی خواهد شد.

مدیرکل دفتربهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور، بیان کرد: سیستم مراقبت به دو دسته سیستم پایش فعال و سیستم پایش غیرفعال تقسیم می شود به نحویکه درسیستم پایش غیر فعال بعد از وقوع بیماری در مزارع پرورشی بیماری تشخیص داده می شود اما درسیستم مراقبت فعال قبل از وقوع بیماری نمونه برداریها ازمراکز تکثیرو در سنین پایین انجام می شود.

وی با اشاره به اجرای سیستم پایش فعال در ماهی سردابی یا همان قزل آلا در کشور، اظهار داشت: با توجه به اینکه هم اکنون فصل اصلی پرورش و تولید ماهی قزل آلا است؛ لذا سیستم مراقبت فعال به منظور نمونه برداریها در حال انجام است.

عزیز زاده با بیان اینکه برنامه مراقبت فعال در مراکز تکثیرماهیان گرمابی ( کپورماهیان) برای اولین بار در کشوراجرا می شود، افزود: ازابتدای بهار87 نمونه برداری از مراکز تکثیر ماهیان گرمابی آغاز می شود و نسبت به دو پاتوژنها بیماری کوئی هرپس ویروس(koi Herpes Virus ) بیماری Gcrv (Grass Carp Reo ) و Svc ویرمی بهاره کپورماهیان به عنوان عامل بیماریزا در سطح مراکز تکثیر ماهیان گرمابی مورد بررسی قرار می گیرند.