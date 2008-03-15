شیوه آموزش موسیقی یک گام به پیش رفت

بهمن مه آبادی سرپرست گروه موسیقی "سل" با بیان این مطلب در خصوص رویدادهای موسیقی درسال 86 گفت : موسیقی در سال جاری نسبت به سالهای گذشته پیشرفت های قابل توجهی داشته است و از رکودی که سالها گرفتار آن بود به نوعی رها شد و این پیشرفت ها در حوزه های مختلف موسیقی چون حوزه نشر،برگزاری کنسرتهای متعدد ،مباحث نظری موسیقی نیز به چشم می خورد.

این نوازنده بازنشسته ارکستر سمفونیک تهران با مثبت ارزیابی کردن فعالیت این ارکستر در سال آینده گفت : با وجود یک رهبر ثابت ارکسترسمفونیک تهران دچار تحولات اساسی در شیوه اجرا و اداره اعضا خواهد شد چراکه از این پس رهبر ثابت ارکستر سمفونیک پاسخگوی همه کم وکاستی ها خواهد بود.

وی در ادامه افزود : برگزاری کنسرت های متعدد در حوزه موسیقی ایرانی جزو رویدارهای مهم سال بود و هر یک از آنها حضوری دوباره از این گونه موسیقایی را به نمایش می گذاشت اما متاسفانه حوزه موسیقی کلاسیک به دلیل آشفتگی هایی که در ارکستر سمفونیک تهران وجود داشت نتوانست آنگونه که باید خودی نشان دهد اما امیدوارم وضعیت موسیقی کلاسیک با وجود رهبر ثابت ارکستردر سال آینده بهتر شود.

مه آبادی در پایان افزود : مجموع حرکتهای تازه ای که برای موسیقی در سال جاری آغاز شد خوب بوده است و امیدوارم با تداوم حرکت هایی از این دست در سال آینده به نتایج مطلوب تری دست یابیم و را برای رشد این هنر ارزنده بیش از گذشته هموار شود.