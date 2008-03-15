مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در گفتگو با مهر : 20 درصد بانک ملت به سازمان تامین اجتماعی واگذار می شود

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازپرداخت 2 هزار و 700 میلیارد تومان دیون دستگاه های مختلف و طلب صندوقهای بازنشستگی، تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی لشکری و کشوری، نیروهای مسلح و جوایز صادراتی بازرگانان و دولت از طریق واگذاری سهام انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با اشاره به مشخص شدن میزان و نوع دستگاه هایی که سهام به آنها واگذار خواهد شد، تصریح کرد: در این راستا، قرار است 20 درصد سهام بانک ملت به سازمان تامین اجتماعی بابت رد دیون واگذار شود.

وی با اشاره به ارائه این پیشنهاد برای تصویب نهایی به دولت گفت: سازمان خصوصی سازی منتظر ابلاغ نظر دولت و مصوبه هیئت وزیران در این خصوص است.

واگذاری بانک ملت و تجارت در سال آینده

کردزنگنه همچنین با بیان اینکه کارهای مربوط به واگذاری سهام دو بانک ملت و تجارت در حال نهایی شدن است، اظهارداشت: روز چهارشنبه هفته گذشته سازمان حسابرسی نتیجه حسابهای میان دوره ای این دو بانک را اعلام و با آنها موافقت کرده است.

پذیرش شرکت مخارات در بورس

وی با بیان اینکه واگذاری سهام بانک ملت و تجارت در سال آینده در سال آینده انجام خواهد شد، افزود: همچنین روز یکشنبه هفته آتی نیز طرح پذیرش شرکت مخارات در بورس برای واگذاری سهام در جلسه هیئت عالی واگذاری مطرح خواهد شد که امید است این سهام نیز هرچه زودتر واگذار شود.

به گزارش مهر، با توجه به اینکه واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس خواهد بود، بنابراین قیمت بلوک 20 درصدی این بانک که باید به تامین اجتماعی واگذار شود، پس از قیمت گذاری در بورس تعیین می شود. جریان عرضه و تقاضا قیمت سهام این بانک را برروی تابلوی بورس مشخص خواهد کرد و پس از آن نیز قیمت بلوک 20 درصدی متعلق به تامین اجتماعی مشخص می شود.