سیاست وزارت بهداشت حمایت از داروی ایرانی ام اس است

دکتر کامبیز امجدی نیک در ارتباط با جوسازی هایی که اخیرا پیرامون داروی وارداتی بیماران ام اس (آوانکس) به راه افتاده است، به خبرنگار مهر گفت: داروی آوانکس تاکنون تحت پوشش و حمایت وزارت بهداشت بوده اما وقتی نوع ایرانی دارو به بازار آمد، شرایط متفاوت می شود.

وی افزود: وقتی دارویی در کشور تولید می شود که امکان رقابت به لحاظ کیفیت با نوع خارجی را دارد، سیاست وزارت بهداشت حمایت از نوع ایرانی دارو خواهد بود.

امجدی نیک گفت: بنابراین، برای واردات داروی خارجی باید تعرفه پرداخت شود که آوانکس نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت ادامه داد: تا امروز طبق یک سیاست کلی که در وزارت بهداشت دنبال می شود، به سمت تعدیل یارانه داروهای وارداتی هستیم و این امر به تدریج صورت می گیرد.

وی با اشاره به قیمت مناسب داروی سینوکس که به مراتب ارزان تر از آوانکس است، گفت: قیمت غیر بیمه ای هر دانه آوانکس 70 هزار تومان بود که اخیرا به 100 هزار تومان افزایش یافته است.

امجدی نیک افزود: با توجه به اینکه یک بیمار ام اس هر ماه حدود 4 دانه آوانکس مصرف می کند، می بایست 400 هزار تومان برای تهیه غیر بیمه ای این دارو بپردازد اما آنچه برای سینوکس پرداخت می کند کمتر از 50 هزار تومان برای هر دانه داروی غیر بیمه ای است.

مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت گفت: اگر بیمار بیمه باشد، 30 درصد این مبالغ را پرداخت می کند که در این صورت هزینه سینوکس حدود یک چهارم آوانکس خواهد بود و از این جهت، مصرف داروی ایرانی که قابل رقابت با نوع خارجی است، از هر لحاظ به نفع بیمار است.

وی اظهارداشت: داروی ایرانی سینوکس از هر لحاظ مورد تایید وزارت بهداشت بوده و سیاست ما حمایت از داروهای تولید داخل است که کیفیت و امکان رقابت با نوع خارجی را داشته باشد.