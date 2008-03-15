قیمت سکه در بازار منطقی شد

محمد کشتی آرای در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت قیمت سکه در بازار گفت: با توجه به توزیع به موقع و مداوم سکه توسط بانک مرکزی و عرضه آن در 120 شعبه بانک سپه و تجارت، قیمت سکه به حد نرمال در بازار رسیده است.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه هم اکنون سکه در بازار با قیمتهای منطقی معامله می شود، تصریح کرد: هم اکنون قیمت کاذب سکه شکسته شده و این کالا به قیمت واقعی خود رسیده است.

وی از کاهش 15 هزار تومانی قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم طی چند روز اخیر خبرداد و افزود: قیمت این نوع سکه در پایان معاملات روز گذشته( پنجشنبه) در هر قطعه به 260 هزار تومان در بازار رسیده است.

کشتی آرای از افزایش قیمت طلا در بازار جهانی در روز چهارشنبه هفته گذشته خبرداد و تصریح کرد: با این وجود قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید از 223 هزار تومان در پایان معاملات روز چهارشنبه به 225 هزار تومان در پایان معاملات روز پنج شنبه هفته جاری رسیده است.

وی ادامه داد: قیمت هر قطعه سکه نیم بهار آزادی نیز از 113 هزار تومان در پایان معاملات روز چهارشنبه هفته جاری به 114 هزار تومان در پایان معاملات روز پنج شنبه هفته جاری رسیده است.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: این در حالی است که با وجود افزایش تقاضا برای خرید سکه ربع بهار آزادی قیمت هر قطعه آن از 65 هزار تومان در پایان معاملات روز چهارشنبه به 62 هزار تومان در پایان معاملات روز پنج شنبه هفته جاری رسیده است.

به گفته وی قیمت هر گرم طلای 18 عیار روز گذشته در بازار 22 هزار تومان بود که معادل قیمت جهانی آن بوده و اختلاف قیمتی با قیمت جهانی آن ندارد.