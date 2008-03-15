درخواست برای افزودن ونزوئلا به لیست تروریستی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قطعنامه از سوی "ایلینا روز لتینن" ارائه و مورد حمایت "کونیمک" قرار گرفت. آنها کاراکاس را به ارتباط با آشوبگران "فارک" کلمبیا متهم کردند.

لتینن جمهوریخواه گفت :"شواهدی که نشان می دهد دولت ونزوئلا ممکن است به آشوبگران افراطی کمک کرده باشد شرم آور است و نباید از آن چشم پوشی شود."

این قطعنامه که مورد حمایت مک به عنوان منتقد "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا واقع شده، پس از آن ارائه شد که کلمبیا اعلام کرد رایانه های به دست آمده از سوی آشوبگران ارتباطهایی را بین چاوز و فارک نشان می دهد.

لتینن تصریح کرد: " به مدت بیش از 40 سال، فارک ( نیروهای مخالف دولت کلمبیا) جنگ وحشیانه و تضعیف کننده ای را علیه مردم کلمبیا به راه انداخته اند. " گروه فارک در لیست گروههای تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد .

لتینن همچنین ادعا کرد: ارتباط چاوز با ایران و کوبا ( که آمریکا به زعم خود آنها در لیست سازمانهای تروریستی خود قرار داده) ، یک مقابله آشکار با همه کسانی است که برای توسعه عدالت و آزادی در منطقه تلاش می کنند!