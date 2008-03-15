خطر در کمین چهارشنبه آخر سال؛ یک عمر افسوس و پشیمانی برای یک لحظه شادی!

به گزارش خبرنگار مهر، یافته های پژوهشی نشان می دهد تمامی آیین ها و یادمان هایی که مردم ایران در زمان های مختلف بر پا می دارند ریشه در فرهنگ این سرزمین دارد و با منش ، اخلاق و خرد نیاکان ما در آمیخته و در همه آنها ، اعتقاد به پروردگار ، امید به زندگی و نبرد با اهریمنان در قالب نمادها ، نمایش ها و آیین های گوناگون گنجانده شده است اما رفتار خشونت آمیز و مغایر با عرف و منش جامعه نظیر آنچه که امروزه تحت نام چهارشنبه سوری شاهد آن هستیم ، در هیچکدام از این آیین ها دیده نمی شود .

آنچه مسلم است ایجاد فضاهای مشخص و در اختیار قرار دادن اقلام استاندارد و به رسمیت شناختن حق تفریح و شادی برای مردم می تواند از بروز بسیاری از آسیبها جلوگیری کند مواردی که تا کنون چندان جدی گرفته نشده است.

در سال گذشته بر اساس آمار سازمان آتش نشانی ، نیروهای عملیاتی آتش نشانی تهران در چهارشنبه سوری سال 84 با انجام 139 ماموریت اطفاء حریق و 100 مورد ماموریت های جانبی ، پر کار ترین شب سال را تجربه کرده بودند و این میزان در سال 85 به 81 ماموریت کاهش یافته است اما با این وجود نباید ذره ای از خطرات جدی این شب حادثه ساز غافل شد.

بر اساس اعلام سازمان آتش نشانی، علت عمده وقوع حوادث و آتش سوزی ها در سال گذشته ناشی از مواد منفجره شامل انداختن و پرتاب مواد محترقه ، ساختن و ترکیب مواد منفجره ، نگهداری ، دستکاری ، جاسازی و کار با مواد محترقه و ایجاد اصطکاک و ضربه بوده است . عواملی که به طور حتم امسال نیز با آن مواجه خواهیم بود اما اینکه دستگاههای مسئول برای کاهش خسارات احتمالی امسال آمادگی لازم را دارند یا خیر جای سئوال دارد. رئیس اورژانس تهران نیز اعلام کرده است ، در سال گذشته 60 درصد از حادثه دیدگان چهارشنبه سوری افراد 15 تا 25 ساله بوده اند . دکتر رضا دهقان پور گفته، برای گروه های دانش آموزی به عنوان گروه های هدف برنامه ریزی اساسی انجام شده است تا بتوانیم با کنترل آنها مانع بروز بسیاری از خطرها و اتفاقات شویم. آنچه مسلم است شور و نشاط جوانان به خصوص در موارد خاصی همچون چهارشنبه سوری غیر قابل کنترل است و باید با آمادگی کامل به استقبال این روز حادثه ساز برویم.

دستگاه قضائی کشور نیز برای مبارزه با افرادی که بنا دارند در چهارشنبه آخر سال اختلالی در آسایش مردم به وجود آورند وارد عمل شده تا بتواند در کاهش خطرات و خسارت های احتمالی سهیم باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران عنوان کرده است ، همچون سال های گذشته دادستان ها و ضابطان موظف شده اند قاطعانه با وارد کنندگان مواد محترقه غیر مجاز برخورد کنند.

وی به تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه غیر مجاز هشدار داده است در صورت اقدام در زمینه تولید و توزیع این مواد در جامعه ، به طور حتم ایام عید را مهمان زندانها خواهند بود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز اطمینان داده، که مخالف شادی مردم نیستیم و به هیچ وجه نمی خواهیم مزاحم شادی مردم شویم ، بلکه هدف و وظیفه ما این است که با افرادی که می خواهند از یک زمان خاص سوء استفاده کرده و نظم و امنیت و آسایش شهروندان را به خطر اندارند ، مبارزه کنیم.

سعید مرتضوی عنوان کرده است ، به قضات تاکید کردیم که اگر کسی از شادی مردم، سوءاستفاده و به اخلال در نظم مردم اقدام کرد و این موضوع توسط نیروی انتظامی و ضابطان گزارش شد، تا نیمه دوم فروردین، آن فرد را در بازداشت نگه دارند و اجازه ندهند افرادی که در این ایام دستگیر می‌شوند با تامین‌های دیگری آزاد شوند.

وی تاکید کرده است، پیش‌بینی‌های لازم برای چهارشنبه آخر سال انجام شده و اقدامات پیشگیرانه نیز صورت گرفته است؛ اگر افرادی بخواهند هنجارشکنی کنند از شادی مردم سوءاستفاده کنند و نظم عمومی را مختل کنند با آنها برخورد می‌شود.

یک آسیب شناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید : با وجود اینکه پیش از رسیدن چهارشنبه سوری هشدارهای بسیاری از سوی کارشناسان داده می شود اما باز هم شاهد حوادث ناگوار در این روز هستیم.

دکتر مجید ابهری تصریح می کند: علی رغم اینکه چهارشنبه سوری عاملی برای تخلیه هیجانات روحی جوانان می شود اما در اغلب موارد جوانان خیابانها را با میدان جنگ اشتباه می گیرند و توجهی به هشدارها و تاکیدات نمی کنند .

وی معتقد است : باید مکان هایی از سوی شهرداری و تحت نظارت نیروی انتظامی برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری اختصاص یابد و اقلام استاندارد و کاملا بی خطر در اختیار نسل نوجوان و جوان قرار گیرد .

ابهری با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول در امر نظارت بر کاهش خطرات در چهارشنبه آخر سال می گوید : عرضه الکل و سرنگ به اقشار کم سن و سال باید ممنوع و با فروشندگان آن برخورد جدی صورت گیرد .

وی از رسانه های گروهی و به خصوص صدا و سیما خواست با تولید و پخش برنامه های خاص، والدین و قشر نوجوان و جوان را از خطرات احتمالی چهارشنبه سوری آگاه کنند تا امسال با کمترین حوادث مواجه باشیم .

آنچه مسلم است هرگونه بی توجهی به نکات ایمنی و سهل انگاری در برپایی مراسم چهارشنبه سوری موجب بروز زیان های جانی و مالی سنگین و غیر قابل جبران خواهد بود بنابراین بیائیم سرود شاد زندگی را در صدای مهیب نارنجک و مواد محترقه به سکوت و غم و هیجان شادی ها را به آتش خانمان سوز تبدیل نکنیم .