به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد فیلم رسول‌اف در بخش دیسکاوری همراه 29 فیلم دیگر اکران می‌شود. "باد دبور" درباره آدم‌هایی است که هر یک به نوعی با ماهواره و مسائل مربوط به آن سر و کار دارند. این فیلم در جشنواره سینما حقیقت و چهارمین جشن تصویر هنرمند نمایش داده شد. رسول‌اف دو فیلم بلند "گاگومان" و "جزیره آهنی" را در کارنامه دارد.

"سفر پارایسو" سایمن براند با بازی جان لگیزامو که داستانی عاشقانه با مضمون مهاجرت غیرقانونی است، درام "یانکرز جو" ساخته رابرت سلستینو با حضور چز پالمینتری و "تنسی" ساخته آرون وودلی با بازی ماریا کری خواننده معروف به نقش زنی به نام کریستال که به دو برادر برای پیدا کردن پدرشان ملحق می‌شود، از فیلم‌های مطرح بخش دیسکاوری ترایبکا هستند.

"آتش زیر برف" ماکوتو ساسا درباره شکنجه در زندان‌های چین، "برای زندگیت بدو" جاد الریچ درباره ماراتن نیویورک سیتی و "فوبورگ ترم: داستان ناگفته نیوارلئانز سیاه" داون لاگزدون درباره محله قدیمی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار دیگر فیلم‌های مستند بخش دیسکاوری هستند. در میان فیلم‌های این بخش 18 فیلم اولین بار در دنیا به نمایش در‌می‌آیند.

با اعلام برگزارکنندگان جشنواره ترایبکا هفت فیلم بخش نیمه‌شب نیز مشخص شدند که پنج فیلم این بخش اولین بار در دنیا در ترایبکا پخش می‌شوند. تریلر فراطبیعی "از درون" ساخته پدون پاپامیچائل با بازی تامس دکر و رومر ویلیس از فیلم‌های مطرح این بخش است. اسامی فیلم‌های بخش‌های مرکز توجه، ویترین، ترمیم‌شده / از نو کشف‌شده، گالا و رویدادهای ویژه دوشنبه اعلام می‌شود.

فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه داستانی سینمای جهان و مستند سینمای جهان، همینطور بخش غیررقابتی برخوردها هفته پیش اعلام شد. هفتمین جشنواره فیلم ترایبکا از 23 آوریل (چهارم اردیبهشت 87) با نمایش کمدی "مادر کوچولو" مایکل مک‌کالرز آغاز می‌شود و تا چهارم مه (15 اردیبهشت) ادامه دارد.

این جشنواره سال 2002 در واکنش به حادثه 11 سپتامبر به همت رابرت دنیرو و همکار تهیه‌کننده او جین رزنتال و همسرش کرگ هاتکوف راه‌اندازی شد.