رتبه جهانی ایران در سه رشته علمی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصور کبگانیان در مورد رتبه و وضعیت علمی ایران در سطح منطقه و جهان گفت : در سال 2007 از نظر حجم مقالات، ایران با 9 هزار و 61 تولید علمی ثبت شده در رتبه دوم منطقه قرار دارد و ترکیه با 19 هزار و 657 تولید علمی رتبه اول را کسب کرده است.

وی اضافه کرد : البته از نظر رشد در تولیدات علمی ایران با 2/34 درصد رتبه اول و ترکیه با 75/9 درصد رتبه دوم را دارد.

معاون پژوهشی وزیرعلوم درباره رتبه شیمی، مهندسی و علوم کامپیوتر ایران در دنیا اظهار داشت: در محاسبات مربوط به 10 سال گذشته ایران از میان 145 کشور دنیا رتبه چهلم را در زمینه تعداد تولیدات علمی و رتبه چهل و هفتم را در زمینه استنادها به دست آورده است. ایران در رشته شیمی رتبه 23، در مهندسی رتبه 28 و علوم کامپیوتر رتبه 36 را در زمینه تعداد تولیدات علمی در جهان کسب کرده است.