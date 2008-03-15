به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، دکتر طارق سویدان مبلغ مسلمان عربستان از طرح جدید در شبکه ماهواره ای الرساله که دارای رنگ و بوی اسلامی است خبر داد و گفت: در این طرح مبلغان جدید مشارکت کرده و در زمینه دعوت به اسلام تشریک مساعی می کنند.

این برنامه با همکاری شبکه های سنی و شیعه به منظور تقریب میان مذاهب مختلف اسلامی برگزار می شود.

این مبلغ اسلامی از شبکه های دیگر نیز خواست تا برنامه های خود را با همکاری مسلمانان اعم از شیعه و سنی به منظور وحدت اسلامی اجرا و پخش کنند.

طی این طرح مبلغان برنامه های خود را در راستای معرفی اسلام و آموزه های آن بیان و موضوعات سخنرانیهای خود را نیز مطرح می کنند.

شرکتهای بسیاری حمایت خود را از این برنامه اعلام کرده اند.