دولت بودجه مصوب سال آینده مترو را تمام و کمال پرداخت می کند

وی با انتقاد از تصمیم مجلس در این خصوص یادآور شد: انتقاد ما این است که وقتی کل بودجه حمل و نقل شهری 1800 میلیارد تومان پیش بینی شده، نباید 1100 میلیارد تومان به قطارهای شهری 7 کلان شهر اختصاص داده می شد و به نظر ما اقدام صورت گرفته در حوزه حمل و نقل کشور مناسب نبوده است.
دبیرشورای عالی ترافیک همچنین خاطرنشان کرد : ما هم قبول داریم که بودجه قطارهالی شهری کم است ، ولی اگر کل بودجه حمل و نقل شهری در کشور 4 یا 5 هزار میلیارد تومان بود آن موقع اختصاص 1100 میلیارد تومان به قطارهای شهری کشور مطلوب بود.
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