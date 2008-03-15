کاهانی در گفتگو با مهر: سینمادوستان هندی از "آدم" استقبال کردند

عبدالرضا کاهانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلم سینمایی "آدم" در جشنواره فیلم بمبئی دو بار به نمایش در آمد که در هر نمایش تماشاگران زیادی از آن دیدن کردند. این فیلم که در بخش رقابتی در کنار آثاری چون "4 ماه، 3 هفته و 2 روز" کریستین مونگیو و "کاتین" آندری وایدا به نمایش درآمد، خوشبختانه با مخاطبان خود به خوبی ارتباط برقرار کرد."

نمایی از فیلم "آدم"

وی در ادامه افزود: "نشست مطبوعاتی "آدم" با حضور بازیگران برگزار شد و صحبت‌ها درباره فیلم زیاد بود. موضوع توجه به زندگی بسیار مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. با اینکه بعد از نمایش فیلم در جشنواره فجر موضوع ربط این اثر را با عمر خیام مطرح کردم، اما در این نشست آنها به خوبی متوجه این امر شده بودند و حتی درباره آن سئوالاتی نیز مطرح کردند."

خالق "آدم" گفت: "فیلم در جشنواره بمبئی مورد توجه مسئولان جشنواره‌های دیگر همچون مانهایم آلمان، کرالا و سینه‌فن دهلی نو قرار گرفت. بازی بازیگران و فیلمبرداری نیز بسیار مورد توجه بود. حتی در نشست پرسش و پاسخ، درباره فیلم "آن‌ جا" و علت حذف آن از جشنواره فیلم فجر سئوال‌هایی مطرح شد که برای من جالب بود."

در خلاصه داستان فیلم "آدم" آمده است: در روستای عیش‌آباد 20 سال است کسی نمرده است. شغل اهالی روستا نوازندگی است و تفکرات شاد زیستن مردمان روستا برگرفته از روحیه یکی از اهالی به نام آدم است. مهتاب کرامتی، فرشته صدرعرفایی، مهران احمدی و حامد بهداد از بازیگران این فیلم هستند.