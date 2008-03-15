نتایج قطعی سه حوزه انتخابیه استان کردستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان کردستان، کرم حکیمی دقایقی قبل در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی نتایج قطعی سه حوزه انتخابیه استان کردستان را به شرح زیر اعلام نمود.

کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه بیجار 46552 رای که بیش از 80 درصد مردم این شهرستان در انتخابات حضور داشته اند.

"بهمن مراد نیا" با کسب 12 هزار 400 رای به عنوان نماینده مردم شهرستان بیجار عازم مجلس هشتم شد.

از حوزه انتخابیه سقز و بانه نیز "فخرالدین حیدری" با کسب 35 هزار و 61 رای به عنوان نماینده این دو شهرستان راهی مجلس شد همچنین در این حوزه انتخابیه 77 هزار و 704 نفر در انتخابات مشارکت داشته که بیش از 38 درصد واجدین شرایط را شامل می شود.

از حوزه انتخابیه قروه نیز "سید عماد حسینی" با کسب 29 هزار و 524 رای به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه تعینن شد.

میزان مشارکت مردم شهرستان قروه در انتخابات مجلس هشتم بیش از 67 درصد است.

شمارش آراء در حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره همچنان ادامه دارد و بر اساس گزارش های رسیده امکان به دور دوم کشیده شدن انتخابات این حوزه بسیار زیاد است.

نتایج قطعی حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد متعاقبا اعلام خواهد شد.