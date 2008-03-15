سعدی از دست خویشتن فریاد؛ سایه روشن فرهنگ و هنر

به گزارش خبرنگار مهر، اظهار نظرهای جدید مجیدی در مراسم معرفی برگزیدگان انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان هفته گذشته بیشترین واکنش‌ها را در پی داشت. سینماگران و هنرمندان در حمایت از او در اعتراض به حرمت‌شکنی مقدسات به میدان آمدند و در این میان شخصیت‌های غیرسینمایی هم از کارگردان "آواز گنجشک ها" حمایت کردند.

جواد شمقدری مشاور فرهنگی رئیس جمهور از اینکه یک فیلمساز بین‌المللی برخاسته از متن انقلاب پرچمدار اعتراض به جریان‌های توهین‌کننده به پیامبر اسلام شده ابراز خرسندی کرد. جمال شورجه گفت امثال مجیدی که به مجامع جهانی راه یافته‌اند، می‌توانند پیام مظلومیت اسلام و انقلاب را به گوش تمام جهانیان برسانند.

فرج‌الله سلحشور نیز دفاع مجیدی از مقدسات مسلمانان را عملی ارزشمند وظیفه تمام هنرمندان مسلمانی دانست که به رسول اکرم (ص) عشق می‌ورزند. آیت الله جعفر سبحانی هم در یک گفتگوی تلفنی از مجیدی به دلیل موضعگیری اخیر در واکنش به اهانت به پیامبر اکرم (ص) تقدیر کرد.

* بالاخره پرونده اکران نوروزی 87 سینماها با تأخیر بسیار بسته شد و فیلم‌هایی که از هفته آینده به نمایش درمی‌آیند معرفی شدند. شورای صنفی نمایش در جلسه روز چهارشنبه خود با تصویب نهایی آئین‌نامه جدید قرارداد اکران فیلم‌های نوروزی سینماها را جز گروه سینمایی عصر جدید اعلام کرد.

مهمترین تغییر این آئین‌نامه افزایش گروههای سینمایی از چهار به پنج است با سرگروهی سینما آزادی. همچنین گروهها از شکل تک‌سینمایی به شکل دوسینمایی درآمدند شامل آفریقا و سروش، آزادی و صحرا، استقلال و ایران 1، قدس و ایران 2، عصر جدید و ایران 3.

به این ترتیب "مجنون لیلی" از 26 اسفند در گروه آفریقا، "به همین سادگی" از 26 اسفند در گروه استقلال، "زن دوم" از 27 اسفند در گروه آزادی و "دایره زنگی" از 29 اسفند در گروه قدس به نمایش درمی‌آیند. گروه سینمایی عصر جدید برای اکران جدید خود فیلمی را به شورا معرفی نکرده و شورای صنفی تا روز شنبه برای معرفی فیلم نوروزی این سینما فرصت داده است.

* شورای صدور پروانه نمایش 35 میلیمتری یکشنبه گذشته برای 16 پروژه سینمایی پروانه نمایش صادر کرد که عبارتند از "گناه من" مهرشاد کارخانی، "به همین سادگی" رضا میرکریمی، "زن‌ها فرشته‌اند" شهرام شاه‌حسینی، "مجنون لیلی" قاسم جعفری، "همیشه پای یک زن در میان است" کمال تبریزی، "زن دوم" سیروس الوند، "باد در علفزار می‌پیچد" خسرو معصومی و "استشهادی برای خدا" علیرضا امینی.

"انعکاس" رضا کریمی، "آن مرد آمد" حمید بهمنی، "کنعان" مانی حقیقی، "محیا" اکبر خواجویی، "همخانه" مهرداد فرید، "آتش سبز" محمدرضا اصلانی، "روز برمی‌آید" بیژن میرباقری و "دایره زنگی" پریسا بخت‌آور نیز از اداره نظارت مجوز نمایش دریافت کرده‌اند. "قرنطینه"، "دیوار"، "بالاتر از آسمان"، "خواب لیلا"، "شب حورا"، "حقیقت گمشده" و "ماه‌وش" در حال بازبینی برای صدور پروانه نمایش هستند.

* سیمرغ زرین بخش نگاه ملی بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر که به "فرزند خاک" محمدعلی باشه آهنگر اعطا شده بود، دوشنبه گذشته در مراسمی به موزه شهدا اهدا شد. در این مراسم وزیر ارشاد، رئیس حوزه هنری، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، رئیس سازمان توسعه سینمایی سوره، نمایندگان ارتش و نیروی انتظامی، کارگردان، تهیه‌کننده و برخی عوامل فیلم حضور داشتند.