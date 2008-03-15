سعدی از دست خویشتن فریاد؛ سایه روشن فرهنگ و هنر

به گزارش خبرنگار مهر، اظهار نظرهای جدید مجیدی در مراسم معرفی برگزیدگان انجمن روزنامهنگاران مسلمان هفته گذشته بیشترین واکنشها را در پی داشت. سینماگران و هنرمندان در حمایت از او در اعتراض به حرمتشکنی مقدسات به میدان آمدند و در این میان شخصیتهای غیرسینمایی هم از کارگردان "آواز گنجشک ها" حمایت کردند.
جواد شمقدری مشاور فرهنگی رئیس جمهور از اینکه یک فیلمساز بینالمللی برخاسته از متن انقلاب پرچمدار اعتراض به جریانهای توهینکننده به پیامبر اسلام شده ابراز خرسندی کرد. جمال شورجه گفت امثال مجیدی که به مجامع جهانی راه یافتهاند، میتوانند پیام مظلومیت اسلام و انقلاب را به گوش تمام جهانیان برسانند.
فرجالله سلحشور نیز دفاع مجیدی از مقدسات مسلمانان را عملی ارزشمند وظیفه تمام هنرمندان مسلمانی دانست که به رسول اکرم (ص) عشق میورزند. آیت الله جعفر سبحانی هم در یک گفتگوی تلفنی از مجیدی به دلیل موضعگیری اخیر در واکنش به اهانت به پیامبر اکرم (ص) تقدیر کرد.
* بالاخره پرونده اکران نوروزی 87 سینماها با تأخیر بسیار بسته شد و فیلمهایی که از هفته آینده به نمایش درمیآیند معرفی شدند. شورای صنفی نمایش در جلسه روز چهارشنبه خود با تصویب نهایی آئیننامه جدید قرارداد اکران فیلمهای نوروزی سینماها را جز گروه سینمایی عصر جدید اعلام کرد.
مهمترین تغییر این آئیننامه افزایش گروههای سینمایی از چهار به پنج است با سرگروهی سینما آزادی. همچنین گروهها از شکل تکسینمایی به شکل دوسینمایی درآمدند شامل آفریقا و سروش، آزادی و صحرا، استقلال و ایران 1، قدس و ایران 2، عصر جدید و ایران 3.
به این ترتیب "مجنون لیلی" از 26 اسفند در گروه آفریقا، "به همین سادگی" از 26 اسفند در گروه استقلال، "زن دوم" از 27 اسفند در گروه آزادی و "دایره زنگی" از 29 اسفند در گروه قدس به نمایش درمیآیند. گروه سینمایی عصر جدید برای اکران جدید خود فیلمی را به شورا معرفی نکرده و شورای صنفی تا روز شنبه برای معرفی فیلم نوروزی این سینما فرصت داده است.
* شورای صدور پروانه نمایش 35 میلیمتری یکشنبه گذشته برای 16 پروژه سینمایی پروانه نمایش صادر کرد که عبارتند از "گناه من" مهرشاد کارخانی، "به همین سادگی" رضا میرکریمی، "زنها فرشتهاند" شهرام شاهحسینی، "مجنون لیلی" قاسم جعفری، "همیشه پای یک زن در میان است" کمال تبریزی، "زن دوم" سیروس الوند، "باد در علفزار میپیچد" خسرو معصومی و "استشهادی برای خدا" علیرضا امینی.
"انعکاس" رضا کریمی، "آن مرد آمد" حمید بهمنی، "کنعان" مانی حقیقی، "محیا" اکبر خواجویی، "همخانه" مهرداد فرید، "آتش سبز" محمدرضا اصلانی، "روز برمیآید" بیژن میرباقری و "دایره زنگی" پریسا بختآور نیز از اداره نظارت مجوز نمایش دریافت کردهاند. "قرنطینه"، "دیوار"، "بالاتر از آسمان"، "خواب لیلا"، "شب حورا"، "حقیقت گمشده" و "ماهوش" در حال بازبینی برای صدور پروانه نمایش هستند.
* سیمرغ زرین بخش نگاه ملی بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر که به "فرزند خاک" محمدعلی باشه آهنگر اعطا شده بود، دوشنبه گذشته در مراسمی به موزه شهدا اهدا شد. در این مراسم وزیر ارشاد، رئیس حوزه هنری، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، رئیس سازمان توسعه سینمایی سوره، نمایندگان ارتش و نیروی انتظامی، کارگردان، تهیهکننده و برخی عوامل فیلم حضور داشتند.
* مراسم تجلیل از فعالان مبارزه با قاچاق محصولات سینمایی سهشنبه گذشته با حضور فرماندهان عالیرتبه نیروی انتظامی، مقامهای قضایی کشور، معاون سینمایی وزیر ارشاد، سینماگران و اصحاب رسانه برگزار شد. مهندس جعفری جلوه، سردار رادان، مرتضی شایسته و ... از جمله افرادی بودند که در این مراسم به سخنرانی پرداختند.
تجلیل از فعالان مبارزه با محصولات غیرمجاز سینمایی با حضور انتظامی، جعفری جلوه و سیدرضا میرکریمی انجام شد که طی آن از سردار رادان، معاون قضایی دادستان کل کشور، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت، سرپرست و دادیار مجتمع قضایی ناحیه 21 تهران، رئیس نظارت بر اماکن عمومی، رئیس پلیس مرکز عملیات اطلاعات و امنیت تهران بزرگ، بازپرس مجتمع قضایی ناحیه 21 تهران و ... تقدیر شد.
حسین فرحبخش و مرتضی شایسته نیز از جمله تقدیرشدگان بودند و در پایان تجلیل از اصحاب رسانه و مطبوعات انجام شد. در این بخش از دبیران گروههای فرهنگی هنری واحد مرکزی خبر، شبکه خبر، خبرگزاریهای ایسنا، ایرنا، فارس و مهر، روزنامههای ایران، بانی فیلم، جام جم، کیهان، اعتماد ملی، سیاست روز و هفتهنامه جهان سینما تقدیر شد.
* افتتاح سینما آزادی که قرار بود طی مراسمی در 19 اسفند انجام شود، به دلیل همزمانی با روزهای انتخابات مجلس به تعویق افتاد تا جشن بازگشایی این سینما یکشنبه 26 اسفند همزمان با آغاز اکران نوروزی سینما انجام شود. فیلم سینمایی "زن دوم" سیروس الوند در این سینما اکران میشود و در حرکتی نمادین فیلم سینمایی "تعطیلات تابستانی" که هنگام آتشسوزی این سینما در حال نمایش بود، در یکی از سالنها به نمایش درمیآید.
* مدیر اجرایی جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان هفته گذشته از مشخص نبودن زمان برگزاری این جشنواره که سال گذشته در شهر همدان برگزار شد، خبر داد. جعفر زمردیان ضمن اعلام این خبر گفت: "این جشنواره از ابتدا زمانی مشخص برای اجرا نداشته و دوره بیست و یکم آن نیز به علت آماده نبودن زیرساختهای لازم از آبان به اردیبهشت تغییر کرد."
وی درباره برنامههای دوره بیست و دوم جشنواره فیلم کودک و نوجوان افزود: "در این دوره بخش جنبی تخصصی شده و به آسیبشناسی فیلمهای کودک میپردازد. همچنین نمایشگاهی از محصولات فرهنگی تولید شده برای کودکان و نوجوانان برپا میشود و فیلمهای این دوره در 22 سالن سراسر شهرستان همدان به نمایش درمیآید."
* همایون ارشادی که فیلم سینمایی "بادبادکباز" مارک فورستر را بر پرده سینماهای جهان داشت، در فیلم جدید الخاندرو آمنابار کارگردان فیلمهای "دیگران" و "دریای درون" نقشآفرینی میکند. این فیلم که "آگورا" نام دارد و عنوان انگلیسی آن "غبار زمان" است، درباره بردهای است که در مصر باستان عاشق بانوی خود هیپاتیا میشود.
"آگورا" با بودجهای حدود 50 میلیون یورو (73 میلیون دلار) ساخته میشود و فیلمبرداری از این ماه در مالت آغاز شده است. در این فیلم بازیگرانی چون ریچارد وایس ("مومیایی"، "باغبان وفادار")، اسکار ایزاک (داستان میلاد مسیح) و روپرت ایوانز هم نقشآفرینی می کنند.
* عباس کیارستمی مجموعه انتخابهای خود را از غزلیات سعدی با عنوان "سعدی از دست خویشتن فریاد" منتشر کرد. او در این مجموعه از برخی غزلیات سعدی بیتی را انتخاب کرده و آن را با شکل و شمایل شعر نو نوشته است. کیارستمی هر یک از صفحات کتابش را به یکی از ابیات سعدی اختصاص داده است.
بازخوانی کیارستمی از یکی از ابیات سعدی: دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف / لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است.
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