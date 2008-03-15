نتایح انتخابات صومعه صرا، رودسر و بندر انزلی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت ، اسدالله عباسی برای دومین دوره متوالی به عنوان نماینده مردم رودسر و املش با میزان رای 34 هزار و 249 رای بر کرسی هشتمین دوره مجلس تکیه زد.

سید کاظم دلخوش اباتری برای دومین دوره متوالی به عنوان نماینده مردم صومعه سرا با بیش از 20 هزار رای بر کرسی هشتمین دوره مجلس تکیه زد .

با پایان شمارش آرای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بندرانزلی، حسن خسته‌بند حائز کسب اکثریت آرا شده است .

حسن خسته‌بند در دور ششم نیز به عنوان نماینده بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی حضور داشت .

هادی حق‌شناس " نماینده فعلی شهرستان، امید عزیزی رییس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان، علی شیرافکن بخشدار سابق انزلی و خلیل موشح فرماندار و نماینده دوره چهارم انزلی به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار دارند.



دلخوش و عباسی و خسته بند منتخب جبهه متحد اصولگرایان گیلان هستند.