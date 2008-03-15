کنفرانس حمایت از تشکیلات خودگردان در آلمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این سخنگو که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: تاکید می کنیم که بنا به دعوت دولت آلمان کنفرانسی درباره فلسطینی ها در اوایل ژوئن برگزار خواهد شد.

دولت آلمان در بیانیه ای اعلام کرد: هدف از برگزاری این کنفرانس، تقویت سرویسهای امنیتی و نظام قضایی (تشکیلات خودگردان) فلسطین و مشارکت در فراهم کردن یکی از شروط دستیابی به تحقق راه حل دو کشوراست.

در این کنفرانس، نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، کمیته چهارجانبه در امور خاورمیانه، نمایندگان برخی کشورهای اروپایی و تشکیلات خودگردان فلسطین حضور خواهند داشت.

ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در گفتگوی تلفنی با آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان از تصمیم آلمان برای برگزاری این کنفرانس قدردانی و تشکر کرده است.