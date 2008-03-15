ثبت 2688 مورد تجاوز به عنف در میان نظامیان آمریکایی در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس گزارش پنتاگون 60 درصد از این تجاوزها همراه با بدرفتاری و کتک زدن فرد مورد تجاوز قرار گرفته همراه بوده است.

این گزارش، اعمال منافی عفت نظامیان آمریکایی را از اکتبر 2006 تا سپتامبر 2007 پوشش می دهد. بر اساس تحقیقاتی که در 181 دادگاه نظامی آمریکا صورت گرفته 201 مورد از این پرونده ها بدون هیچگونه مجازات قضایی بسته شده و 218 مورد از آنها نیز منجر به اخراج از ارتش و یا سایر مجازاتهای قضایی برای فرد خاطی شده است.

بر اساس گزارش پنتاگون،112 مورد از تجاوزهای انجام شده توسط نظامیان آمریکایی در سال گذشته میلادی توسط نظامیان حاضر در عراق و 19 مورد توسط نظامیان آمریکایی حاضر در افغانستان انجام شده است.

این در حالی است که برخی از قربانیان جنایتهای نظامیان آمریکایی ترجیح داده اند تا پرونده خود را در دادگاهی به غیر از دادگاه نظامی پیگیری کنند.

این گزارش در حالی منتشر شده که ارتش آمریکا هنوز درگیر اقدام یکی از افسران خود در هتک حرمت یک دختر نوجوان ژاپنی در جزیره اوکیناو است.

به گزارش مهر، ارتش آمریکا در آستانه ورود به شمشین سال تجاوز خود به عراق و در حال سپری کردن هفتمین سال حضور خود در افغانستان است؛ حضور آمریکا در ابن کشورها به بهانه برقراری دموکراسی انجام شده، اما در سالهای پس از اشغال عراق و افغانستان همواره شاهد انتشار گزارشهایی درباره اقدامات ددمنشانه نظامیان آمریکایی در این دو کشور بوده ایم و این در حالی است که مقامهای بلند پایه آمریکا همچنان بر حضور نظامیان خود در عراق و افغانستان تاکید دارند.