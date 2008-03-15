به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، در این سریال سیره نبوی با همه مصادیق و شفافیت به کارگردانی محمد شیخ نجیب پخش می شود.

نام این سریال "ماه بنی هاشم" است که زندگی 63 ساله حضرت محمد (ص) از دوران تولد تا وفات او را به تصویر کشیده که و در آن صحابه پیامبر و خلفای راشدین نیز حضور دارند.

در بیشتر سریالها و فیلمها با چنین موضوعی، راوی درباره صحابه صحبت می کرد، اما در این سریال سخنگویی از طرف پیامبر وجود دارد و بقیه افراد خود به ایفای نقش می پردازند.

با توجه به اینکه بیشتر مردم از زندگی پیامبر اکرم (ص) با خبر نیستند، این سریال به عنوان مرجع برای آنها خواهد بود که از اماکن واقعی در دمشق، مدینه منوره، مسجد النبی، کعبه و دیگر تصاویر مستند بهره گرفته است.