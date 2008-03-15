انتقال عامل فرار بن لادن به گوانتانامو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این فرد که مترجم سابق بن لادن بوده،"محمد رحیم" نام دارد که پیش از انتقال به گوانتانامو در یکی از زندانهای مخفی سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) مورد بازجویی طولانی قرار گرفته است.

رحیم که ملیتی افغانی دارد و به مدت نزدیک به دو دهه از بن لادن دنباله روی می کرده، دومین زندانی سیا است که از زمان اعتراف " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در 18 ماه پیش به وجود این زندانهای مخفی، به گوانتانامو منتقل شده است.

بوش در آن زمان گفت که 14 نفر از چنین افراد زندانی به این بازداشتگاه مخوف منتقل شده اند. وی همچنین این احتمال را باقی گذاشت که زندانیان جدیدی در آینده به آنها افزوده شوند.

"مایکل هایدن" رئیس سیا شب گذشته گفت :"رحیم به القاعده، طالبان و دیگر شبه نظامیان ضد ائتلاف کمک کرد. با توجه به گذشته وی و ادامه تهدیدی که وی برای منافع آمریکا اعمال کرد، ابتدا در زندان سیا بازداشت شد."

به گزارش مهر،هنوز تعدادی از زندانیان حاضر در گوانتانامو بدون اطلاع از جرم خود و حتی بدون حضور دادگاه چندمین سال حضور خود را در این زندان سپری می کنند.