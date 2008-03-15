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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۰۹

احتمال حیات در اطراف ستاره ای در برج ثور

احتمال حیات در اطراف ستاره ای در برج ثور

تلسکوپ فضایی مادون قرمز "اسپایتزر" ناسا کشف کرد که در داخلی ترین دیسک گاز و گرد و غباری که در اطراف یک ستاره جوان در صورت فلکی ثور می چرخد، آب و مولکولهای آلی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان لابراتوار تحقیقاتی ناوال در واشنگتن و رصدخانه اپتیکال ملی در توکسان که نتایج یافته های خود را در مجله "ساینس" منتشر کرده اند در اطراف ستاره جوانی در صورت فلکی ثور آب و مواد آلی پیدا کرده اند.

این دانشمندان با کمک تصاویر مادون قرمز تلسکوپ فضایی اسپایتزر ناسا کشف کردند که در داخلی ترین دیسک گاز و گرد و غباری که در اطراف ستاره "AA ثور" آثاری از آب و مولکولهای ارگانیکی وجود دارد.

"AA ثور" ستاره بسیار جوانی است که ویژگیهای آن بسیار شبیه ویژگیهای خورشید در فاز شکل گیری منظومه شمسی است.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: تاکنون تمام اطلاعات مربوط به شکل گیری منظومه شمسی با بررسی شهاب سنگها و ستاره های دنباله دار به دست می آمد اما اکنون با این کشف می توان به اطلاعات جدیدی در خصوص حیات نخستین منظومه شمسی دست یافت.

در حقیقت تلسکوپ فضایی اسپایتزر در اطراف این ستاره منظومه های سیاره ای در حال تشکیل را رصد کرده است و به علاوه موفق شده است حجم انبوهی گاز، ذرات گرد و غبار و بخار آب را در مناطقی که منظومه های سیاره ای داخلی بسیار جوانی تشکیل می شوند را کشف کند.

براساس این اطلاعات، در دیسک داخلی که در اطراف این ستاره می چرخد آب، دی اکسید کربن، استلین و مولکولهای مشابه دیگری وجود دارد که به اعتقاد این دانشمندان می توانند پایه حیات اولیه در این منظومه باشند.

کد مطلب 654811

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