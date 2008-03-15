شالکه مقابل دویسبورگ پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شالکه شب گذشته در شرایطی که میزبان دویسبورگ بود موفق شد با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم به برتری برسد. کورانی و وسترمان در دقایق 60 و 75 برای شالکه گلزنی کردند و تک گل دویسبورگ هم به وسیله گئورگیف در دقیقه 21 به ثمر رسید.

برنامه ادامه رقابت های این هفته به شرح زیر است:

شنبه 25/12/86

* انرگی کوتبوس - بایرن مونیخ

* هامبورگ - بروسیا دورتموند

* هانوفر - آرمنیا بیله فلد

* هانزاروستوک - هرتابرلین

* کارلسروهه - اینتراخت فرانکفورت

* بوخوم - اشتوتگارت

یکشنبه 26/12/86

* بایر لورکوزن - نورنبرگ

* وردربرمن - ولفسبورگ

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 50 امتیاز

2- وردربرمن 43 امتیاز

3- هامبورگ 42 امتیاز

4- بایرلورکوزن 41 امتیاز(تفاضل گل 18+)

5- شالکه 41 امتیاز(تفاضل گل 13+)- یک بازی بیشتر

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16- نورنبرگ 18 امتیاز (تفاضل گل 12-)

17- دویسبورگ 18 امتیاز(تفاضل گل 14-)-یک بازی بیشتر

18- انرگی کوتبوس 17 امتیاز