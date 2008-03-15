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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۱

/هفته بیست و چهارم بوندسلیگا/

شالکه مقابل دویسبورگ پیروز شد

شالکه مقابل دویسبورگ پیروز شد

تیم فوتبال شالکه دیشب در دیدار آغازین هفته بیست و چهارم رقابت های بوندس لیگا مقابل دویسبورگ به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شالکه شب گذشته در شرایطی که میزبان دویسبورگ بود موفق شد با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم به برتری برسد. کورانی و وسترمان در دقایق 60 و 75 برای شالکه گلزنی کردند و تک گل دویسبورگ هم به وسیله گئورگیف در دقیقه 21 به ثمر رسید.

برنامه ادامه رقابت های این هفته به شرح زیر است:

 شنبه 25/12/86
* انرگی کوتبوس - بایرن مونیخ
* هامبورگ - بروسیا دورتموند
* هانوفر - آرمنیا بیله فلد
* هانزاروستوک - هرتابرلین
* کارلسروهه - اینتراخت فرانکفورت
* بوخوم - اشتوتگارت

یکشنبه 26/12/86
* بایر لورکوزن - نورنبرگ
* وردربرمن - ولفسبورگ

 جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 50 امتیاز
2- وردربرمن 43 امتیاز
3- هامبورگ 42 امتیاز
4- بایرلورکوزن 41 امتیاز(تفاضل گل 18+)
5- شالکه 41 امتیاز(تفاضل گل 13+)- یک بازی بیشتر
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16- نورنبرگ 18 امتیاز (تفاضل گل 12-)
17- دویسبورگ 18 امتیاز(تفاضل گل 14-)-یک بازی بیشتر
18- انرگی کوتبوس 17 امتیاز

کد مطلب 654814

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