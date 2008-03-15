سید سلمان نورآذر خشکناب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته 70 درصد از مشروطی های دانشجویان دانشگاه تفرش کم شده است البته با ترفندهای خاصی مانند تشکیل انجمن اولیا و مسئولان دانشگاه این کار انجام شده است.

رئیس دانشگاه تفرش افزود: با اولیا در مورد وضع تحصیلی دانشجویان به صورت تلفنی و حضوری مشورت می شود و این امکان در بین کلیه دانشگاههای کشور بی نظیر است.

وی اضافه کرد: در مورد وضعیت آموزشی دانشجویان در دانشگاه تفرش بسیار محکم و قانونمند عمل شده و دانشجو دیگر متوجه شده است که دیگر نمی تواند روزنه ای پیدا شود و بخواهد فرا قانونی عمل کند، البته خیلی با عطوفت و مهربانی رفتار شده اما دانشجو متوجه شده که مسئولان دانشگاه جدی هستند.