به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانکوک پست، این رویداد خیریه و بین دینی در بنیاد مرکز اسلامی تایلند برگزار می شود و تا نیمه های شب شنبه 23 مارس ادامه خواهد داشت.

هدف مؤمنان مسلمان و بودائی تایلند از برگزاری این رویداد فراخوان سایر مؤمنان به اتحاد ملی در منطقه ای است که از تکثر دینی برخوردار است و هراز گاهی جلوه هایی از خشونت، آرامش میان مؤمنان را خدشه دار می کند.

وان محمد نورمطا از سیاستمداران باسابقه این کشور نیز سخنرانی اصلی مراسم را برعهده دارد. نخست وزیر این کشور نیز به بررسی احتمال قطعنامه ای که به مناقشه در جنوب تایلند پایان می دهد دعوت شده است.

چیوین چایاچاوالیت متفکر علوم سیاسی دانشگاه سرینا خارینویروت اظهار داشت که اطلاع رسانی نادرست مهمترین نیروی عامل این ناآرامی ها بوده که به سوء تفاهم میان مسلمانان و بودائیان تایلند منتهی شده است.

وی افزود: دولت باید روابط عمومی خود را به منظور فراهم کردن اطلاعات موثق اصلاح کند.

