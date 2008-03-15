ام صلال و الریان پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های شب گذشته دو بازی برگزار شد که با پیروزی تیم های الریان و ام صلال به ترتیب مقابل تیم های العربی و الخور همراه شد.

ام صلال که یکی از تیم های بالای جدولی است، دیشب با نتیجه 3 بر2 از سد الخور گذشت و جایگاه خود را در رده سوم جدول رده بندی مستحکم تر از قبل کرد. برای ام صلال در این بازی عبدالرحمان محمود، موسی ندیای و محمد موسی گلزنی کردند و محمد ناصر و محمد سید عدنان گلزنان تیم الخور بودند.

در دیگر بازی دیشب الریان در خانه العربی با نتیجه 2 بریک پیروز شد و به رده چهارم جدول رده بندی صعود کرد. در این بازی ابتدا تیم الریان در دقیقه 7 توسط ویلتون فیگوئردو به گل رسید، با گل دقیقه 28 مت موسیلو کار به تساوی کشیده شد و در نهایت با گلزنی فوماغالی در دقیقه 71 برتری 2 بریک از آن الریان شد .

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوبتال لیگ باشگاه های قطر امشب با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد :

شنبه - 25/12/86

السد - القطر

الشمال - الغرافه

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است :

1- الغرافه 59 امتیاز

2- السد 50 امتیاز

3- ام صلال 47 امتیاز

4- الریان 39 امتیاز

5- القطر 37 امتیاز

6- العربی 30 امتیاز

7- السیلیا 24 امتیاز- تفاضل گل 15-

8- الوکره 24 امتیاز- تفاضل گل 26-

9- الخور 22 امتیاز

10- الشمال 15 امتیاز