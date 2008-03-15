موسی قربانی نماینده قاین شد

غلامرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با اشاره به برگزاری انتخابات سالم و پرشور در شهرستان قاین گفت: در حوزه انتخابیه قاینات نماینده جبهه متحد اصولگرایان آقای موسی قربانی با 57 درصد آراء این شهرستان به مجلس هشتم راه یافت.

وی مجموع آراء جمع آوری شده در حوزه انتخابیه قاینات خراسان جنوبی را 78 هزار و 378 رای اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد رای به ترتیب آقای موسی قربانی 44 هزار و 654 رای با 57 درصد آراء شهرستان، ابوالقاسم مسعودی 29 هزار و92 رای 37 درصد آراء، محمد رضا حاجی زاده اسفدن سه هزار و 371 رای30/4 درصد آراء، وحید کامرو 256 رای 32/0 درصد آراء و غلامرضا آویزی آویز 150 رای 19/0 درصد آراء شهرستان قاین را کسب کرده اند.

به گفته طاهری 93 هزار واجد شرایط رای در حوزه انتخابیه قاینات استان خراسان جنوبی بوده اند.