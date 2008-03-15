کشف ژن کنترل کننده شکل گوجه فرنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان مرکز تحقیقات و توسعه کشاورزی اوهایو که نتایج یافته های خود را در مجله "ساینس" منتشر کرده اند، موفق شدند ژنی را شناسایی و شبیه سازی کنند که شکل و فرم گوجه فرنگی را کنترل می کند.

در این خصوص این دانشمندان توضیح دادند: "گوجه فرنگیها مدل جدیدی در مطالعات ریخت شناسی میوه ها به شمار می روند."

گوجه فرنگی یکی از گیاهانی است که بیشترین تنوع را در شکل و ابعاد میوه ها نشان می دهد و از اجداد بسیار کوچی به تکامل رسیده است. باوجود این تاکنون اطلاعات کمی در خصوص پایه های ژنتیکی دگرگونیهای میوه این گیاه وجود داشته است.

اکنون این دانشمندان ژنی را با عنوان SUN کشف کردند که نام آن از گوجه فرنگی گونه مورد آزمایش با عنوان Sun 1642 گرفته شده است. این کشف نشان می دهد که ژن SUN مسئول تغییرات شکل میوه است.

این دانشمندان با پیگیری تحقیقات خود کشف کردند که این ژن در گیاه گوجه فرنگی وحشی که در آن میوه ها کوچک هستند غیر فعال است. سپس این محققان با خاموش کردن این ژن در گوجه فرنگیهای طبیعی خوراکی مشاهده کردند که این گیاهان میوه هایی شبیه به میوه های گوجه فرنگی وحشی تولید می کنند.