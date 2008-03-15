سنتهای نوروز از ارزشهای اسلام هستند

حجت الاسلام یعقوب جعفری نیا نویسنده و مفسر قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نوروز عید ایرانیان باستان است، اظهار داشت: اگر چه در این باره به عنوان عید چیزی گفته نشده، اما روایاتی داریم که ائمه گاهی در عید نوروز به آنها تبریک می گفتند و آنها نیز متقابلا این کار را انجام می دادند.

حجت الاسلام جعفری نیا تصریح کرد: با توجه به اینکه در این روز مردم شاد می شوند، صله رحم داشته، کارهای نیک و پسندیده انجام می دهند، که همه اینها یعنی دید و بازدید، هدیه دادنها و شادیها همه از ارزشهای اسلام بوده و اسلام مبلغ آنها به شمار می رود .

این نویسنده در ادامه یادآور شد: از نظر تاریخی نیز گفته می شود زمانی که پس از عثمان مسلمانان با حضرت علی (ع) بیعت کردند مصادف با عید نوروز بود که عربها به آن " نیروز فرس" می گفتند.

وی در ادامه با اشاره به وجود قرآن بر سفره های هفت سین، افزود: این اقدام از جمله اقدامات خوبی است که باید قرآن بر ما حکومت کند و ما نیز به آن تبرک جوییم. دعای تحویل سال نو نیز مضمون عالی دارد و انسان از خدا می خواهد که حالات او را به بهترین حال تغییر دهد و این حال فعلی ما را به بهتر از این حال دگرگون کند.

این مفسر قرآن نوروز را سنت ایران قبل از اسلام و قرآن را سنت ایران بعد از اسلام خواند.