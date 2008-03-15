زمینه مناسبی برای فعالیت فرهنگی در خارج از کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مهدی مصطفوی در دیدار با دکتر همایون معاون برنامه ریزی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور گسترش فعالیتها، گفت: با توجه به اینکه امروز زمینه های مساعدی برای فعالیت فرهنگی نظام در خارج و خلاءهایی در دنیا برای دریافت فرهنگ غنی و دینی ایران و تبیین منطق انقلاب اسلامی وجود دارد، برای بهره برداری از این فرصت و انجام رسالت نیاز به بررسی تولیدات فرهنگی کشور و بسیج تمام توان فرهنگ کشور است.

وی افزود: امروز شرایط بین المللی، رسانه های جهانی و جو حاکم بر روابط بین المللی به نحوی است که حضور معنوی، علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اگر به صورت فیزیکی امکان پذیر نباشد می توانیم از این فرصت به طور غیرفیزیکی خدمات رسانی فرهنگی داشته باشیم.



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار داشت: وزارت ارشاد می تواند اطلاعات لازم را در مورد خصوص تولیدات و نرم افزارهای فرهنگی در ابعاد مختلف علمی، پژوهشی، هنری و رسانه ای در سطح کشور کسب کرده و برای حضور در عرصه فرهنگی در خارج از کشور به طور مشترک همکاری کنیم.



دکتر همایون نیز در این دیدار با اشاره به فعال سازی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گفت: این پژوهشگاه در شاخه های مختلف مسائل و توانمندیهای فرهنگی و هنری را در عرصه عمل کاربرد در دست مطالعه و بررسی دارد.



رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات افزود: برای استفاده از توان فرهنگ و هنر کشورمان در خارج در مقایسه با اقتصاد و سیاست اقدامی در خور شأن نظام جمهوری اسلامی صورت نگرفته به همین دلیل برای بررسی توانمندیهای فرهنگی در داخل و ظرفیتهای فعالیت فرهنگی در خارج از کشور و پیوند این دو امر با یکدیگر همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیش از پیش احساس می شود.

معاون برنامه ریزی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با توجه به اهمیت بحث فرهنگی در جهات کنونی، مسائل فرهنگی بین المللی، جریان شناسی جهان اسلام و جریان شناسی دینی معاصر از جمله محورهای پژوهشهای این پژوهشگاه است که با همکاری مراکز مطالعاتی دو نهاد می توانیم از هدر رفتن منابع و موازی کاری جلوگیری کنیم.