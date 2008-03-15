به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد مجله "هوی متال" که اولین بار آوریل 1977 در آمریکا منتشر شد، به خاطر داستان‌هایی خشن که تلفیقی از فانتزی تیره و ماجراهای افسانه‌ای علمی شهرت پیدا کرد.

گروهی از طراحان معروف آمریکایی نظیر رابرت سیلوربرگ، هارلان الیسن و اچ. آر. جیجر کار خود را با مجله "هوی متال" آغاز کردند. فیلمی که بر مبنای این مجله ساخته می‌شود از هشت یا 9 بخش انیمیشنی تشکیل شده که هر یک را یک نفر کارگردانی می‌کند.

فینچر سازنده یکی از بخش‌هاست و کوین ایستمن یکی از سازندگان "لاک‌پشت‌های نینجا جهش‌یافته نوجوان" که اکنون صاحب و ناشر "هوی متال" است قسمت دیگر را می‌سازد. تیم میلر یکی دیگر از فیلم ها را کارگردانی می‌کند. فینچر به تازگی تولید فیلم "مورد عجیب بنجامین باتن" را با بازی براد پیت، کیت بلانشت و تیلدا سوئینتن به پایان برده که 19 دسامبر اکران می‌شود.

او برای کارگردانی رومانس ترسناک "حفره سیاه" قرارداد امضاء کرده که بر مبنای رمان گرافیکی چارلی برنز ساخته می‌شود. تورسو"، "شیطان در شهر سفید" و "قاتل" از دیگر پروژه‌های اوست. فیلمساز 46 ساله با کارگردانی "بیگانه 3" سومین قسمت مجموعه پرفروش "بیگانه" به شهرت رسید

فینچر با فیلم‌های "هفت" (1995)، "بازی" (1997) و "باشگاه مشتزنی" (1999) نام خود را به عنوان یک فیلمساز صاحب سبک مطرح کرد. "زودیاک" فیلم قبلی او سال 2007 اکران شد.