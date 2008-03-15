آمار نهایی 10حوزه انتخابیه در خراسان رضوی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان آمار نهایی 10 حوزه انتخابیه خراسان رضوی گفت: آمار نهایی حوزه های انتخابیه مشهد و کلات و حوزه انتخابیه نیشابور تا ظهر امروز اعلام می شود.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی آمار نهایی 10 حوزه انتخابیه را به شرح ذیل اعلام کرد:

1) در حوزه انتخابیه تربت جام و تایباد از 210986 رای ماخوذه، آقای غلامرضا اسدالهی با 111866 رای ماخوذه حائز اکثریت آرا شد. مشارکت در این حوزه انتخابیه 63 درصد بوده است.

2) در حوزه انتخابیه تربت حیدریه از 129018 رای ماخوذه، آقای محمد علی ضیایی با 64908 رای ماخوذه حائز اکثریت آرا شد. مشارکت در این حوزه انتخابیه 62 درصد بوده است.

3) در حوزه انتخابیه چناران و طرقبه از 83622 رای ماخوذه، آقای محمد دهقانی نغندر با 38857 رای ماخوذه حائز اکثریت آرا شد. مشارکت در این حوزه انتخابیه 78 درصد بوده است.

4) در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار 88777 رای ماخوذه، آقای محمدرضا سجادیان با 28907 رای ماخوذه حائز اکثریت آرا شد. مشارکت در این حوزه انتخابیه 78 درصد بوده است.

5) در حوزه انتخابیه درگز از 40745 رای ماخوذه، آقای محمد علی دلاور با 15100 رای ماخوذه حائز اکثریت آرا شد. مشارکت در این حوزه انتخابیه81 درصد بوده است.

6) در حوزه انتخابیه سبزوار از 179165 رای ماخوذه، آقای محمد رضا محسنی ثانی 49275 رای ماخوذه حائز اکثریت آرا شد و آقایان علی بروغنی با 37860 رای و رمضان علی سبحانی فر با 28162 رای ماخوذه به دور دوم راه یافتند.

7) در حوزه انتخابیه سرخس، فریمان، احمدآباد و رضویه از 110978 رای ماخوذه آقای سید حسین حسینی با 35803 رای ماخوذه حائز اکثریت آرا شد. مشارکت در این حوزه انتخابیه81 درصد بوده است.

8) در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج از 111320 رای ماخوذه، آقایان عباس علی رستمی ثانی با 27719 رای ماخوذه و هادی شوشتری با 22172 رای ماخوذه به مرحله دوم راه یافتند. مشارکت در این حوزه انتخابیه 88 درصد بوده است.

9) در حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد از 134756 رای ماخوذه، آقای محمد رضا خباز با 70961 رای ماخوذه حائز اکثریت آرا شد. مشارکت در این حوزه انتخابیه 77 درصد بوده است.

10) در حوزه انتخابیه گناباد از 63833 رای ماخوذه، آقای مهدی مهدیزاده با 23012 رای ماخوذه حائز اکثریت آرا شد. مشارکت در این حوزه انتخابیه 88 درصد بوده است.