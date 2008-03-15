قاسمی نژاد حذف شد / پیروزی اکبری در اولین مبارزه

به گزارش خبرنگار مهر ، این رقابتها صبح امروز با حضور 75 جودوکار در آلماتی قزاقستان آغاز شد که در روز نخست جودوکاران سنگین وزن به مصاف رقبای خود رفتند. در اولین گام نماینده وزن 90- کیلوگرم تیم ایران از گردونه مسابقات حذف شد. حمید قاسمی نژاد در دور نخست به جودوکاری از تاجیکستان باخت . شکست نماینده تاجیکستان برابر جودوکار قزاقستان در دور دوم به حذف نماینده ایران انجامید.

در وزن 81- کیلوگرم مجتبی اکبری که در دور نخست استراحت داشت، در دور دوم جودوکار کشورمیزبان را شکست داد. اکبری دور بعد با نماینده ازبکستان دیدار می کند که در صورت برتری به دیدار پایانی راه خواهد یافت و در صورت شکست باید در گروه بازنده ها برای کسب مدال برنز تلاش کند.

میران و رجبی دیگر نمایندگان ایران هستند که تا ساعاتی دیگر مسابقات خود را برگزار خواهند کرد.

رقابتهای بین المللی جودوی قزاقستان که از سری رقابتهای گزینشی المپیک محسوب می شود به مدت 2 روز در آلماتی برگزار خواهد شد.