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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۵

نتایج انتخابات مجلس هشتم در بجنورد مشخص شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: فرماندار بجنورد از اعلام نتایج انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بجنورد ،‌جاجرم، مانه و سملقان خبر داد.

غلامحسین آرام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محمد مهدی شهریاری و موسی الرضا ثروتی از این حوزه انتخابیه به هشتمین مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

وی اظهار داشت: از مجموع 187 هزار رای گرفته شده، محمد مهدی شهریاری با 58 هزار و 526  رای و موسی الرضا ثروتی با 58هزار و هفت رای توانستند کرسیهای نمایندگی حوزه های انتخابیه بجنورد، جاجرم و مانه و سملقان را درمجلس به دست آوردند.

آرام میزان مشارکت مردم را در انتخابات مجلس هشتم در این حوزه 62 درصد اعلام کرد و افزود: 300 هزار نفر در این حوزه انتخابیه واجد شرایط رای دادن بودند.

کد مطلب 654838

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