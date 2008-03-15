نتایج انتخابات مجلس هشتم در بجنورد مشخص شد

غلامحسین آرام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محمد مهدی شهریاری و موسی الرضا ثروتی از این حوزه انتخابیه به هشتمین مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

وی اظهار داشت: از مجموع 187 هزار رای گرفته شده، محمد مهدی شهریاری با 58 هزار و 526 رای و موسی الرضا ثروتی با 58هزار و هفت رای توانستند کرسیهای نمایندگی حوزه های انتخابیه بجنورد، جاجرم و مانه و سملقان را درمجلس به دست آوردند.

آرام میزان مشارکت مردم را در انتخابات مجلس هشتم در این حوزه 62 درصد اعلام کرد و افزود: 300 هزار نفر در این حوزه انتخابیه واجد شرایط رای دادن بودند.