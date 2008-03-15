کشف یک گیرنده ضد درد که در حافظه اختلال ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه براون در آمریکا که نتایج یافته های خود را در مجله "نورون" منتشر کرده اند با آزمایش موشهای آزمایشگاهی کشف کردند که گیرنده TRPV1 با یک مکانیزم نورونی با عنوان "افسردگی طولانی مدت" (LTD) ارتباط دارد.

TRPV1 در حقیقت گیرنده ای است که فعالیت آن منجر به بروز احساس درد در موارد التهابی می شود و به علاوه می تواند به وسیله یک ترکیب شیمیایی با عنوان "کاپسایسین" فعال شود.

صنایع دارویی در جستجوی توسعه مولکولهایی هستند که توانایی مسدود کردن گیرنده TRPV1 را برای کنترل درد مربوط به ضدالتهابیها و صدمات وارده به دستگاه عصبی جانبی دارد.

تحقیقات اخیر دانشمندان نشان می دهد که گیرنده TRPV1 علاوه بر در دستگاه عصبی جانبی در دستگاه عصبی مرکزی و به خصوص در هیپوکمپوس که مرکز یادگیری است نیز بیان می شود.

این دانشمندان با بررسی بخشهایی از مغز موش کشف کردند که TRPV1 در طولانی مدت روی افسردگی تاثیر داشته و با ضعیف شدن انتقال علائم میان نورونهایی که محل آنها منطبق بر محل سیناپسها است، ارتباط دارد.

در این تحقیقات، دانشمندان کشف کردند که چگونه می توان با استفاده از داروهایی که TRPV1 را متوقف می کنند، "افسردگی طولانی مدت" (LTD) را مسدود کرد. در حقیقت LTD در طولانی مدت اثرات مخربی به قدرت یادگیری و حافظه وارد می کند.

در این خصوص این دانشمندان توضیح دادند: "در این بررسی ما برای اولین بار نشان دادیم که گیرنده های TRPV1 برای شکل جدیدی از افسردگی طولانی مدت در سیناپسها شرط لازم و کافی هستند و می توانند به عنوان یک هدف درمانی جدید مدنظر قرار گیرند."