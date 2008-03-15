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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مصوبه هیئت امنای دانشگاه ارومیه برای جذب هیئت علمی

مصوبه هیئت امنای دانشگاه ارومیه برای جذب هیئت علمی

رئیس دانشگاه ارومیه نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه را خارج از استاندارد دانست و از مصوبه هیئت امنا برای جذب هیئت علمی در این دانشگاه در سال 87 خبر داد.

احمد صدقی گمچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: هیئت امنای دانشگاه ارومیه برای تعداد جذب اعضای هیئت علمی در سال 87 در این دانشکاه خیلی محدودیتی ایجاد نکرده البته یک مصوبه ای برای این منظور داشته است.

رئیس دانشگاه ارومیه افزود: هیئت امنای دانشگاه در مورد جذب اعضای هیئت علمی در سال 87 مصوبه ای داشته اما محدودیت نگذاشته و عنوان شده اگر دانشگاه پتانسبل جذب دارد، می تواند جذب کند.

صدقی گمچی تاکید کرد: دانشگاه ارومیه تلاش می کند هر قدر که می تواند در سال 87 عضو هیئت علمی جذب کند زیرا دانشگاه ارومیه با 15 هزار دانشجو، تعداد عضو هیئت علمی متناسبی ندارد.

کد مطلب 654841

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