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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۸

نتایج شمارش آراء/

نتایج قطعی آراء شش شهرستان گیلان اعلام شد

نتایج قطعی آراء شش شهرستان گیلان اعلام شد

رشت - خبرگزاری مهر: نتایج قطعی آراء پنج شهرستان استان ازسوی ستاد انتخابات گیلان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، براساس اعلام ستاد انتخابات گیلان در لنگرود از مجموع 62 هزار و 884 آراء ماخوذه "مهرداد لاهوتی " با 24 هزار و 172 رای، در فومن و شفت از مجموع 98 هزار و 730 رای "علی میرزایی " با 44 هزار و 56 رای راهی مجلس هشتم شدند.

 در صومعه سرا از 64 هزار و 725 رای "سید کاظم دلخوش " 20 هزار و 121 رای و رودبار از 63 هزار و 505 رای ماخوذه "صمد مرعشی " با 26 هزار و623 رای به نمایندگی مردم این شهرستانها در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزیده شدند.

در بندر انزلی از مجموع 54 هزار و 331 رای، "حسن خسته بند" با 24 هزار و 557رای  و یوسف قاسمی از 82 هزار و 469رای ماخوذه ، 21 هزار و 552 رای  نماینده لاهیجان در مجلس هشتم شدند.

شمارش آراء که از ساعات اولیه بامداد شنبه آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 654842

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