افزایش 30 درصدی کمکهای مردم استان تهران در روز شور نیکوکاری

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص جمع آوری کمکهای مردمی در روز شور نیکوکاری، افزود: در این روز یک میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی جمع آوری شد که در همان روز نیز تمامی کمکها به استانهای محروم مانند ایلام ، جنوب خراسان ، چهارمحال بختیاری ، کهکیلویه و بویر احمد ، سیستان و بلوچستان و طبس ارسال شد.

وی از افزایش 30 درصدی کمکهای جمع آوری شده در این مراسم خبر داد و خاطر نشان کرد: سال گذشته میزان کمکهای مردمی نقدی و غیر نقدی 720 میلیارد تومان بود که امسال به میزان قابل توجهی این کمکها افزایش یافت.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران ، مبلغ کمکهای نقدی جمع آوری شده استان تهران را در روز شور نیکوکاری، 400 میلیون تومان دانست.

ستاری ادامه داد: همچنین کمکهای جمع آوری شده در مدارس نیز به خود آنها واگذار شد تا به دانش آموزان نیازمند اعطا شود.

وی گفت: علاوه بر این کمکها ، از سوی کمیته امداد به مناسبت فرارسیدن سال جدید و ایام عید نیز 250 میلیون تومان بن پوشاک و کارت خرید از فروشگاه ها ، به آموزش و پرورش شهر و استان تهران برای کمک به دانش آموزان نیازمند پرداخت شد.