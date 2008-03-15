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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش 30 درصدی کمکهای مردم استان تهران در روز شور نیکوکاری

افزایش 30 درصدی کمکهای مردم استان تهران در روز شور نیکوکاری

مدیر کل کمیته امداد استان تهران از افزایش 30 درصدی کمکهای جمع آوری شده در مراسم شور نیکوکاری در مقایسه با سال گذشته خبرداد.

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص جمع آوری کمکهای مردمی در روز شور نیکوکاری، افزود: در این روز یک میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی جمع آوری شد که در همان روز نیز تمامی کمکها به استانهای محروم مانند ایلام ، جنوب خراسان ، چهارمحال بختیاری ، کهکیلویه و بویر احمد ، سیستان و بلوچستان و طبس ارسال شد.

وی از افزایش 30 درصدی کمکهای جمع آوری شده در این مراسم خبر داد و خاطر نشان کرد: سال گذشته میزان کمکهای مردمی نقدی و غیر نقدی 720 میلیارد تومان بود که امسال به میزان قابل توجهی این کمکها افزایش یافت.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران ، مبلغ کمکهای نقدی جمع آوری شده استان تهران را در روز شور نیکوکاری، 400 میلیون تومان دانست.

ستاری ادامه داد: همچنین کمکهای جمع آوری شده در مدارس نیز به خود آنها واگذار شد تا به دانش آموزان نیازمند اعطا شود.

وی گفت: علاوه بر این کمکها ، از سوی کمیته امداد به مناسبت فرارسیدن سال جدید و ایام عید نیز 250 میلیون تومان بن پوشاک و کارت خرید از فروشگاه ها ، به آموزش و پرورش شهر و استان تهران برای کمک به دانش آموزان نیازمند پرداخت شد.

کد مطلب 654843

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