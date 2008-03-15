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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۳

396 هزار کیلو محصولات دامی و کشاورزی در نیشابور توزیع شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون روستایی نیشابور گفت: در راستای تعدیل قیمت فرآورده های پروتئینی در بازار 396 هزار کیلو محصولات دامی و کشاروزی شامل گوشت گوساله منجمد، گوشت مرغ منجمد، سیب زمینی، پیاز و تخم مرغ بین شهروندان به قیمت تعاونی توزیع شده است.

حسین صابرانی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در راستای تعدیل قیمت فرآورده های پروتئینی در بازار و نزدیکی به پایان سال، مقدار 142 هزار و 337 کیلو گرم گوشت گوساله منجمد به قیمت هر کیلو 41500 ریال ، 26 هزار و 566 کیلو گرم گوشت مرغ منجمد به قیمت هر کیلو 17500 ریال ، 130 هزار کیلو گرم سیب زمینی به قیمت هر کیلو 2500 ریال ، 930 هزار کیلو گرم پیاز به قیمت هر کیلو 1000 ریال و 15 هزار کیلو گرم تخم مرغ به قیمت هر کیلو 11500 ریال بین شهروندان به قیمت تعاونی توزیع شده است.

رئیس اداره تعاون روستایی نیشابور گفت: با توجه به تشکیل جلسه با پرورش دهندگان مرغ تخمگذار و همکاری و استقبال مطلوب آنان مقرر شد مقدار 10 درصد تولید روزانه تخم مرغ شهرستان با قیمت حدود 3000 ریال کمتر از قیمت بازار در اختیار شبکه تعاون روستایی قرار گیرد تا بین شهروندان توزیع شود.

وی یاد آور شد: اقلام سبد خانوار به قیمت همه روزه در محل شرکت تعاونی یغما جهت رفاه حال شهروندان به فروش می رسد.
کد مطلب 654846

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