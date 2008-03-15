رشد 80 درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو در تهران

حسین اکباتانی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: با اجرای طرح استقبال از بهار در 6 مرکز فعال معاینه فنی خودرو در شهر تهران، هزینه دریافتی از مراجعه کنندگان با اعمال تخفیف ویژه 50 درصدی ، کاهش یافته و به 2700 تومان رسیده است ضمن آنکه ساعات کار این مراکز نیز افزایش یافته است.

وی در خصوص استقبال شهروندان تهرانی از طرح استقبال از بهار گفت: این طرح از زمان اجرا و با توجه به تخفیف 50 درصدی با استقبال مطلوب شهروندان تهرانی مواجه شده استف به طوریکه میزان مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو نسبت به ماه گذشته رشدی حدود 80 درصد را نشان می دهد.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو شهر تهران خاطرنشان کرد: علیرغم افزایش مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو در شهر تهران کماکان بخش قابل توجهی از ظرفیت مراکز معاینه فنی خالی است و امیدواریم با توجه به در پیش بودن مسافرت های نوروزی ، شهروندان تهرانی بیش از پیش بر اهمیت انجام معاینه فنی جهت اطلاع از وضعیت ایمنی و کارکرد خودرو خود نسبت به انجام این کار اقدام کنند.