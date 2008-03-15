برگزاری چهارمین جشنواره کودک، سلامت و محیط زیست در پارک پردیسان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پریخواه دبیر این جشنواره ضمن اعلام خبر فوق افزود: این جشنواره سعی خواهد داشت تا با شعار محوری " تنها یک زمین داریم ، آن را از بین نبریم" در راستای اهداف پیشین خود، با آموزش و فرهنگ سازی برای دانش آموزان ، گامی در جهت تحقق توسعه پایدار بردارد.

وی ادامه داد: حفظ محیط زیست، بهداشت، ایمنی ، تغذیه سالم، اشاعه فرهنگ صحیح مصرف انرژی و مواد و آموزش مهارت های زندگی سالم، از اهداف آموزشی جشنواره است.

لازم به ذکر است ، این جشنواره از تاریخ اول تا پنجم اردیبهشت ماه سال آینده به همراه نمایشگاه جانبی و اجرای برنامه های شاد و هنری مانند نمایش عروسکی ، تئاتر طنز، موسیقی کودک، کارگاه های آموزشی ، ایستگاه نقاشی و گریم و ... در محل پارک طبیعت پردیسان برگزار خواهد شد.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های 88940395 - 88947508 تماس حاصل نمایند.