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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۴

برگزاری چهارمین جشنواره کودک، سلامت و محیط زیست در پارک پردیسان

برگزاری چهارمین جشنواره کودک، سلامت و محیط زیست در پارک پردیسان

چهارمین جشنواره کودک، سلامت و محیط زیست، همزمان با روز زمین پاک ( دوم اردیبهشت ماه ) با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست و مشارکت نهادهای ذیربط برگزار می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پریخواه دبیر این جشنواره ضمن اعلام خبر فوق افزود: این جشنواره سعی خواهد داشت تا با شعار محوری " تنها یک زمین داریم ، آن را از بین نبریم" در راستای اهداف پیشین خود، با آموزش و فرهنگ سازی برای دانش آموزان ، گامی در جهت تحقق توسعه پایدار بردارد.

وی ادامه داد: حفظ محیط زیست، بهداشت، ایمنی ، تغذیه سالم، اشاعه فرهنگ صحیح مصرف انرژی و مواد و آموزش مهارت های زندگی سالم، از اهداف آموزشی جشنواره است.

لازم به ذکر است ، این جشنواره از تاریخ اول تا پنجم اردیبهشت ماه سال آینده به همراه نمایشگاه جانبی و اجرای برنامه های شاد و هنری مانند نمایش عروسکی ، تئاتر طنز، موسیقی کودک، کارگاه های  آموزشی ، ایستگاه نقاشی و گریم و ... در محل پارک طبیعت پردیسان برگزار خواهد شد.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های 88940395 - 88947508 تماس حاصل نمایند.

 

کد مطلب 654848

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