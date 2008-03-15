تمایل روسیه به بررسی پیشنهاد آمریکا درباره طرح سپر موشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"کاندولیزا رایس" روز گذشته در سفر به آمریکای لاتین در جمع خبرنگاران گفت که وی طی روزهای آتی به همراه "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا به مسکو سفر خواهد کرد و در آنجا دیدارهایی با مقامهای روسی خواهد داشت.

رایس از ارائه توضیحات درباره اینکه مسکو به چه پیشنهادی علاقه مند است، خودداری کرد، اما اظهار داشت که وی تاکنون در آن سطحی نبوده که بگوید مخالفت روسیه با این طرح کاهش یافته است.

وی افزود:"ما با روسها گفتگوهای محرمانه خوبی داشته ایم."

قرار است رایس در سفر به روسیه با "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری این کشور و "دیمیتری مدودوف"جانشین وی دیدار کند.

آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را به زعم خود مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قرار دهد، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

پیش بینی می شود که سامانه موشکی آمریکا در سال 2011 راه اندازی و در سال 2013 ماموریت خود را آغاز کند.