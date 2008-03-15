نتایج آراء نهبندان و سربیشه مشخص شد

غلامرضا پورسلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، ضمن تشکر از حضور گسترده مردم نهبندان و سربیشه در حماسه بزرگ و ملی انتخابات افزود: 95 درصد مردم حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه روز گذشته در پای صندوقهای رای حاضر شده اند.

وی مجموع آراء اخذ شده در این حوزه انتخابیه را 48 هزار و 776 رای اعلام و خاطر نشان کرد: از این میزان به ترتیب محمد رضا صابری 14 هزار و809 رای، محمد علی اربابی 9 هزار و357 رای، نوروز هاشم زهی هفت هزار و69 رای، منصور تاجری شش هزار 639 رای، محمد صادق نیرومند پنج هزار و 632 رای، یحیی کاظمی دو هزار و 55 رای، حسین عباسی یک هزار و 128 رای، محمد علی آزادی 816 رای و موسی وطن دوست 782 رای را کسب کرده است.

به گفته وی واجدین شرایط رای در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه خراسان جنوبی 50 هزار نفر بوده اند.