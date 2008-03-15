مجمع خیرین سلامت استانها تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید رضا نیری افزود: بنا بر نظر مبارک مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان به کمیسیون بهداشت، درمان مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر مشارکت دادن مردم در امور بهداشت و سلامت جامعه، مجمع خیرین سلامت کشور با حضور جمعی از اصناف ، پزشکان و آحاد مختلف جامعه تشکیل گردید و در سراسر کشور مجمع خیرین سلامت استانها نیز درحال شکل گیری است.

نیری گفت: در برنامه های این مجمع مقرر شده است تا در هر بیمارستان تعدادی از خیرین شناخته شده به عنوان هیئت امنای مردمی بیمارستان فعالیت نمایند.

وی افزود: هم اکنون در تهران هیئت امنای مردمی در بیمارستان های سینا، شریعتی ، امیراعلم، رازی ، بهارلو و ولیعصر ( بیمارستان امام خمینی ) تشکیل شده است و تاکنون قریب به 200 میلیارد ریال تعهدات خیرین جهت امور مربوط به این 6 بیمارستان بوده است که 100 میلیارد آن مربوط به بیمارستان رازی می باشد.

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی مجمع اصناف تهران مقرر شده است تا مجمع خیرین استان تهران نیز بزوی تشکیل شود.

رئیس ستاد مرکزی خیرین سلامت کشور در مورد حمایتهای وزارت بهداشت از خیرین گفت: وزیر بهداشت قول داده است تا در هر پروژه درمانی که خیرین مشارکت نمایند 60 درصد هزینه های آن پروژه توسط وزارت بهداشت و درمان تامین گردد.

وی بحث پیشگیری را از امور مهم بهداشت و درمان عنوان کرد و افزود: بنا داریم با تشکیل اکیپهایی در مناطق محروم کشور از شیوع بیماریها در این مناطق جلوگیری نماییم.

نیری با اشاره به مشکلات پیش روی مجمع خیرین سلامت کشور از مجلس شورای اسلامی و دولت خواست تا با تصویب قوانینی زمینه مشارکت بیشتر مردم در امور بهداشت ودرمان را فراهم نمایند.

وی با دعوت از متمکنین ونیکوکاران جهت مشارکت در امور بهداشت ودرمان تصریح کرد: خیرین می توانند جهت مشارکت با شماره تلفن های 81634106 و 88764685 تماس و یا به آدرس تهران خیابان ایرانشهر ، ساختمان امور مجلس وزارت بهداشت و درمان طبقه چهارم مراجعه نمایند.