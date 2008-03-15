برگزاری کنفرانس 14 مارس در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، در این نشست که رهبران و عناصر احزاب تشکیل دهنده جناح 14 مارس حضور داشتند؛ سندی موسوم به "همه با یکدیگر برای رهایی لبنان از بحران تلاش کنیم" ارائه شد که در آن اهداف سیاسی جریان حاکم در لبنان و دیدگاه آن درباره حل بحران کنونی کشور را بررسی می کرد.

در این کنفرانس دو هزار و 500 نفر حضور داشتند."فارس سعید" یکی از نمایندگان سابق جریان حاکم در لبنان سند مذکور را قرائت کرد.

در این سند ادعا شده است : اختلاف شدید کنونی در لبنان مبتنی بر واقعیت طایفه ای و شکاف سیاسی نیست، بلکه مبتنی بر بعد عمیق فرهنگی و ریشه ای است که در آن دو دیدگاه مختلف وجود دارد که یکی مبنی بر فرهنگ صلح و زندگی در کنار یکدیگر و دیگری مبنی بر فرهنگ خشونت و جدایی است.

از زمان ترور "رفیق حریری" نخست وزیر اسبق لبنان در سال 2005 تا کنون، بحران سیاسی این کشور را فرا گرفته است. این بحران، لبنان را به دو پایگاه رقیب با یکدیگر که یکی دولت را تایید می کند و کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی از آن حمایت می کنند و دیگری مخالفان دولت فؤاد سنیوره به رهبری حزب الله لبنان هستند؛ تبدیل شده است.

شکاف سیاسی در لبنان سبب شده است این کشور از زمان پایان دوره ریاست جمهوری "امیل لحود" در 23 نوامبر 2007 تاکنون بدون رئیس جمهوری باقی بماند.

احزاب سیاسی لبنان تاکنون در دستیابی به توافق برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور ناکام مانده اند.انتخاب رئیس جمهوری در لبنان تاکنون 16 بار به تعویق افتاده و به 25 مارس(پنج فروردین) موکول شده است.