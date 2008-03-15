محسن ربانی رکورد پرش با نیزه ایران را بهبود بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن تایوان روز گذشته با رقابت ورزشکاران در ماده پرش بانیزه پیگیری شد که در این بین محسن ربانی، نماینده کشورمان در میان 15 ورزشکار با ثبت رکورد 5 متر و 23 سانتیمتر علاوه بر دستیابی به عنوان پنجم مسابقات، رکورد کشورمان را به میزان سه سانتیمتر ارتقا بخشید.

در این ماده ورزشکارانی از کشورهای انگلستان، روسیه و آمریکا عناوین اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

ربانی اوایل بهمن ماه در مسابقات دوومیدانی لیگ برتر باشگاه های کشور کشور با برجای گذاشتن حدنصاب 5 متر و 20 سانتی متر، رکورد کشورمان را در ماده پرش با نیزه داخل سالن به میزان 10 سانتیمتر بهبود بخشید.